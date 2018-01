Cei mai influenti lideri de opinie in lumea araba: creste ponderea intelectualilor, scade cea a teologilor

Site-ul Globalinfluence, citat de Rador, a intocmit o lista cu numele, chipurile si biografiile liderilor de gandire din tarile vorbitoare de limba araba.Astfel, locurile fruntase au fost ocupate de intelectuali independenti care se pozitioneaza dincolo de discursul teologic, cum ar fi cazul poetilor sauditi Mohammed Alrotayan (primul loc), Mohammad Hasan Alwan (locul 3) si al sirianului Faisal al-Qassem (locul 2), prezentatorul emisiunii "The Opposite Direction" de la televiziunea Al-Jazeera, care, foarte probabil, este cel mai dur talk show din lumea araba. In clasament mai exista insa si personalitati din lumea stiintei, cum este cazul astrofizicianului algerian Nidhal Guessoum.Un alt semn care indica schimbarea spre o dezbatere mai secularizata este pozitia buna obtinuta de trei activisti de opozitie: Raif Badawi, activist pentru drepturile omului inchis in Arabia Saudita (locul 5), si Tawakkul Karman, laureat al Premiului Nobel pentru Pace (locul 7).Printre cei mai influenti ganditori arabi mai exista si teologi, precum clericul saudit Salman Al-Odah (care s-a plasat pe locul 7), egipteanul Yusuf al-Qaradawi Yusuf (locul 10) si Amr Khaled (locul al 12-lea).Cunoasterea profilurilor celor care pot avea influenta intr-o zona atat de complexa si decisiva este o cheie care pentru decriptarea viitorului spre care priveste lumea araba, scrie sursa citataCum a fost realizat clasamentul? "S-a ales un alt mod de a identifica cele mai influente persoane din lume - specifica site-ul - prin masurarea greutatii discursului lor global. Oricine influenteaza gandurile oamenilor lasa urme prin comunicarile sale. Iar in cazul acelor comunicari care sunt disponibile public, se poate masura cat de mare este importanta anumitor persoane. Pentru a face acest lucru, folosim software-ul Coolhunting furnizat de Galaxyadvisors. Un software care nu se limiteaza sa-i masoare doar pe cei care 'tipa mai tare' (adica cei cu cel mai mare numar de aprecieri sau de urmaritori), dar care poate calcula si puterea raporturilor dintre persoanele implicate", ne explica specialistii de la Globalinfluence.Iar imaginea lumii arabe care intra in anul 2018 este una extrem de interesanta deoarece semnaleaza un progres, lucru care se vede imediat prin comparatie cu clasamentul din anul precedent. Chiar daca Islamul continua sa joace un rol de frunte in dezbaterile arabe, se pare ca intelectualii pot exercita o influenta care depaseste cu mult discursurile teologice.