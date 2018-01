Siria: A treia zi a ofensivei Turciei impotriva militiilor kurde din Afrin, in nordul Siriei

Artileria turca a vizat pozitiile Unitatilor de protectie a poporului (YPG), pe care Ankara o considera o grupare terorista, din localitatea Kilis, la granita cu Siria, scrie presa turca.Potrivit agentiei de stat Anadolu, armata turca a distrus in noaptea de duminica spre luni doua pozitii ale YPG din care au fost lansate rachete asupra orasului turc Reyhanli, ucigand o persoana si ranind alte 46.Tot potrivit Anadolu, fortele turce au cucerit duminica 11 pozitii care erau controlate de YPG in regiunea Afrin.Tancuri si militari turci au patruns duminica in regiunea Afrin, pentru a alunga militiile YPG, in a doua zi a acestei ofensive denumita "Ramura de maslin".YPG reprezinta principala componenta a unei coalitii arabo-kurde, FDS, sustinuta de Washington in lupta impotriva gruparilor jihadiste, in special a Statului Islamic (SI).Prin lansarea acestei ofensive, presedintele Recep Tayyip Erdogan si-a asumat riscul de a provoca furia aliatului sau american, dar reactiile initiale ale Washingtonului s-au dovedit retinute.Statele Unite au cerut duminica Turciei sa "dea dovada de retinere", dar ministrul Apararii, Jim Mattis, a afirmat ca Ankara a avertizat Washingtonul inainte de lansarea acestei ofensive si ca preocuparile turcilor legate de securitate sunt "legitime".Franta a adoptat un ton mai ferm, cerand Ankarai sa puna capat ofensivei si solicitand Consiliului de Securitate al ONU o reuniune de urgenta, care va avea loc luni cu usile inchise.Operatiunea va fi "limitata si de scurta durata", a afirmat luni vicepremierul turc Mehmet Simsek.Cu exceptia formatiunii pro-kurde HDP, principalele partide politice turcesti, inclusiv cele de opozitie, au anuntat ca sprijina operatiunea.A doua zi dupa ce Erdogan a lansat un avertisment ferm fata de orice manifestare a opozitiei, autoritatile au emis luni mandate de arestare pentru 35 de persoane acuzate de "propaganda terorista" pe retelele sociale.Potrivit televiziunii publice TRT, aceste mandate vizeaza 18 persoane din Istanbul si 17 persoane din Diyarbakir, marele oras din sud-est majoritar kurd.Aceste persoane sunt acuzate ca sustin activ YPG, pe care Ankara o considera drept aripa siriana a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o grupare care conduce o sangeroasa gherila pe teritoriul Turciei din 1984.Este vorba de a doua ofensiva turca in nordul Siriei, dupa cea lansata in 2016 pentru a respinge spre sud SI, dar si pentru a stopa expansiunea combatantilor kurzi.Pe fondul conflictului sirian care s-a soldat cu peste 320.000 de morti din 2011, kurzii sirieni, mult timp marginalizati, au instalat in 2012 o administrare autonoma in Afrin, un teritoriu izolat de alte zone controlate de YPG spre est.Ofensiva turca vine dupa ce coalitia internationala anti-jihadista condusa de Statele Unite a anuntat crearea unei "forte frontaliere" formata in special din luptatori kurzi, un proiect care a starnit furia Ankarai.In fata acestei ofensive, Moscova a facut apel la "retinere", dar analistii cred ca nicio ofensiva majora nu poate fi lansata in Siria fara sprijinul Rusiei, care controleaza spatiul aerian in nordul Siriei.Presedintele sirian Bashar al-Assad a condamnat duminica operatiunea turca, acuzand Ankara ca "sustine terorismul".