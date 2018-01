Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, in ciuda amenintarii de activare a mandatului european de arestare

Liderul separatist a ajuns la putin timp dupa ora 08,30 (07,30 GMT) pe aeroportul din Kastrup, fara a face declaratii.UPDATE UPDATE Parchetul spaniol a cerut reactivarea mandatului european care il vizeaza pe Carles Puigdemont."Parchetul Curtii supreme a cerut magistratului de instructie sa transmita un mandat european de arestare autoritatilor daneze pe numele lui Carles Puigdemont pentru infractiunea de rebeliune", se arata intr-un comunicat al parchetului.Exilat in Belgia din 30 octombrie, Carles Puigdemont urmeaza sa participe in capitala daneza la un semniar dedicat Cataloniei si Europei.Carles Puigdemont este acuzat in Spania de rebeliune, indemn la rebeliune si deturnare de fonduri in legatura cu tentativa de secesiune din 27 octombrie.Deplasarea liderului catalan are loc in pline negocieri pentru alegerea presedintelui Cataloniei, dupa alegerile din 21 decembrie, cand partizanii independentei au obtinut majoritatea absoluta in parlamentul regional.Luni, presedintele parlamentului catalan urmeaza sa anunte ce candidat propune pentru conducerea regiunii.Puigdemont este principalul candidat dar doreste sa fie investit in lipsa, pentru a evita sa fie arestat la ajungerea pe teritoriul spaniol. Guvernul de la Madrid a avertizat ca se va opune unei alegeri in absenta.