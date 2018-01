Marea Britanie risca sa nu mai faca fata capacitatilor militare ale Rusiei, afirma seful statului major, care cere marirea bugetului de Aparare

Intr-un discurs care urmeaza sa fie pronuntat luni si al carui continut a fost difuzat presei in avans, generalul Nick Carter spune ca Rusia isi dezvolta fortele armate din ce in ce mai agresiv si si-a demonstrat in Siria capacitatea de a folosi rachete cu raza lunga de actiune de inalta tehnologie.Acesta subliniaza ca manevrele militare efectuate anul trecut de Rusia au fost simulari de atacuri impotriva Europei de Nord."Trebuie reactionat in fata acestor amenintari acum, nu me mai permitem sa asteptam fara sa facem nimic", potrivit discursului pe care generalul Carter il va sustine in fata Royal United Services Institute (RUSI), un think tank britanic specializat in chestiuni de aparare si securitate."Capacitatea noastra de a preveni amenintarile sau de a reactiona va fi diminuata daca nu ne mentinem la nivelul adversarilor nostri", pledeaza seful statului major."Rapiditatea luarii deciziilor, rapiditatea amplasarii si capacitati moderne sunt esentiale daca dorim o descurajare realista", arata Carter.Armata britanica a trecut prin ani de austeritate si reduceri bugetare care au afectat serios fortele armate britanice, creind presiune asupra ministrului Finantelor, Philip Hammond.