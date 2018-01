Oxfam: Cei mai bogati oameni din lume au acaparat 82% din bogatia mondiala creata in 2017

"Boom-ul miliardarilor nu este semnul unei economii prospere, ci simptomul unui esec al sistemului economic", crede directoarea Oxfam Winnie Byanyima, intr-un comunicat difuzat cu ocazia publicarii raportului "Recompensati munca, nu bogatia", in deschiderea World Economic Forum (WEF) de la Davos."Exploatam persoanele care produc hainele noastre, care ne asambleaza telefoanele si care cultiva alimentele pe care le mancam, pentru a garanta o aprovizionare constanta cu produse scumpe, dar si pentru a mari profiturile companiilor si averea investitorilor lor", spune aceasta.Potrivit Oxfam, 3,7 miliarde de oameni, respectiv 50% din populatia mondiala, nu a beneficiat deloc de cresterea mondiala de anul trecut, in timp ce 1% dintre cei mai bogati au beneficiat de 82%.Din 2010, respectiv la putin timp dupa inceputul crizei din 2008, averea acestei "elite economice" a crescut in medie cu 13% pe an, spune Oxfam, cu in varf atins intre martie 2016 si martie 2017, perioada in care "s-a produs cea mai mare crestere din istorie, ca numar, a persoanelor a caror avere depaseste un miliard de dolari, cu ritmul de 9 noi miliardari pe an".Potrivit Oxfam, muncitorii se afla "la baza piramidei". "In intreaga lume, femeile castiga mai putin decat barbatii si sunt supra-reprezentate in locurile de munca cel mai prost platite si cele mai precare"."In acelasi timp, din 10 noi miliardari, 9 sunt barbati", arata Oxfom.