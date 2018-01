Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere Uniunii Europene sa recunoasca statul Palestina

Mahmoud Abbas "se asteapta ca ministrii europeni de externe sa recunoasca in comun statul Palestina" ca raspuns la decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, a declarat Riyad al-Malki intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei France Presse. "Este cu adevarat important", a insistat el.Presedintele Autoritatii Palestiniene urmeaza sa se intalneasca luni, in cursul unui dejun de lucru, cu sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, si cu cei 28 de ministri de externe, cu ocazia reuniunii lor lunare, asa cum a facut si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la 11 decembrie."Daca europenii doresc sa joace un rol, atunci ei trebuie sa fie echitabili in modul in care trateaza cele doua parti, iar asta trebuie sa inceapa cu recunoasterea statului Palestina", a afirmat seful diplomatiei palestiniene.