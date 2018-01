Fiscul spaniol intentioneaza sa o dea in judecata pe Shakira pentru frauda de zeci de milioane de euro

Administratia fiscala a prezentat aceasta cerere la sfarsitul lui 2017, argumentand ca vedeta ar fi trebuit sa declare cea mai mare parte a veniturilor sale obtinute la nivel mondial in calitate de rezident spaniol in perioada respectiva, a scris ziarul din Barcelona, potrivit Agerpres.Parchetul va trebui sa decida daca initiaza sau nu aceste proceduri penale, in conditiile in care cantareata este pasibila de o pedeapsa cu inchisoarea de doi ani pentru aceasta infractiune.Ziarul La Vanguardia a scris, citand surse apropiate cazului, ca ar fi vorba despre venituri de "zeci de milioane de euro".