Emmanuel Macron: Marea Britanie si-a luat un risc imens lasandu-i pe cetateni sa decida iesirea din UE. Referendumul a fost o greseala

Macron a fost intervievat in timpul vizitei sale in Marea Britanie, care a avut loc saptamana aceasta, si in cadrul careia a purtat discutii cu Theresa May. In cadrul interviului, Macron si-a exprimat indoielile cu privire la modalitatea in care Marea Britanie a ales Brexit-ul.Intrebat daca francezii ar vota sa iasa din UE in aceeasi maniera, acesta a spus ca "Da.Probabil, intr-un context similar. Dar contextul nostru este foarte diferit, asa ca nu as face niciun pariu. Cu siguranta as fi luptat pentru a castiga".Macron este de parere ca referendumul nu este o idee buna, mai ales cand vine vorba despre un subiect atat de delicat, si cand nu le oferi posibilitatea cetatenilor sa vine cu idei de imbunatatire a situatiei sau cand nu le explici cum ar putea face acest lucru, a mai spus acesta.Orice relatii viitoare care s-ar fi inchegat intre Marea Britanie si Bruxelles "vor fi prin definitie mai putin stabile", caci "Cea mai temeinica relatie este sa fii membru al Uniunii Europene. Asa ca trebuie sa fii realist si corect cu cetatenii- daca ai decis sa pleci, nu vei avea acces la piata unica. Aceasta este o functie a naturii negocierii".