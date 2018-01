Protestatari pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, dupa atacul Turciei in regiunea siriana Afrin, controlata de kurzi: Politia a folosit spray-uri cu piper

Ofensiva lansata de Turcia in nordul Siriei, impotriva militiilor kurde, ar urma sa se incheie "in foarte scurt timp", a declarat duminica Recep Tayyip Erdogan. "Daca Dumnezeu vrea, vom incheia aceasta operatiunea in foarte scurt timp", a afirmat Erdogan duminica, intr-un discurs la Bursa (oras din nord-vestul tarii), potrivit AFP.De asemenea, liderul de la Ankara i-a avertizat pe sustinatorii opozitiei pro-kurde sa nu protesteze fata de operatiunea militara turca din Afrin.Pe langa cei aproape 10.000 de luptatori ai YPG estimati a se gasi in zona, in prezent exista cel putin 800.000 de civili care traiesc in Afrin, dintre care unii refugiati din alte regiuni ale Siriei.Turcia a lansat saptamana aceasta un atac asupra kurzilor din regiunea siriana Afrin, impotriva asa-numitelor Unitati de aparare ale poporului kurd (YPG).Bombardamentele turce au inceput joi, in jur de miezul noptii, si au continuat vineri si sambata.Ankara considera ca YPG - Unitatile de aparare ale poporului kurd, care au o alianta cu Statele Unite impotriva Statului Islamic - reprezinta o extensie a rebelilor kuzi care lupta impotriva Turciei.