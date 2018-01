Congresul SPD de la Bonn: S-a votat pentru reluarea negocierilor de formare a unei mari coalitii de guvernare in Germania

56% dintre cei 600 de delegati regionali si 54 de membri al Consiliului Director al SPD au votat "PENTRU", relateaza Focus.de Sa nu uitam ca SPD-ul a provocat initial aceasta criza guvernamentala, refuzand intrarea la negocieri. Iar liberalii, cu foarte putine procente au adancit-o, parasind negocierile de formare a unei coalitii Jamaica, impreuna cu Uniunea si cu Verzii. S-a vorbit si de ambitia expresa a liderului FDP, Christian Lindner, caruia se pare ca ministerul de finante i-a fost refuzat.Azi insa, auspiciile de reiterare a negocierilor pe programul de guvernare dintre Uniune si SPD au fost mai bune. In primul rand, pentru ca Parteitag-ul a avut loc la Bonn, pe terenul organizatiei SPD din Renania de Nord Westfalia. Michael Groschek, seful acesteia, initial s-a opus unei GroKo, considerand ca social-democratii n-au avut, in fosta guvernare, mare lucru de spus si au cedat sub „ mana de fier” a cancelarului german.Insa Groschek s-a mai razgandit si cu alte ocazii. Iar acum acesta. recunoscut pentru abilitatea sa de a mobiliza voturi, parea din start sa incline inspre formarea unei noi Mari Coalitii, insa cu o coloana vertebrala mai puternica a SPD. Pentru concretizarea acesteia, s-a intocmit un memorandum cu solicitari, care ar reprezenta multe din pretentiile ridicate de puternica organizatie din vestul Germaniei.Un sfert dintre voturile delegatilor la congres apartine celor din NRW. La congres participa 600 de delegati din 16 organizatii de partid regionale, alaturi de care voteaza si consiliul de conducere, cu 45 de membri. S-a votat prin vot deschis desi s-a pus in cumpana si votul secret, ceea ce era insa un lucru neobisnuit. 362 de delagati au votat pentru si 279 impotriva reluarii negocierilor pentru GroKo.Si din partea presedintelui SPD, Martin Schulz, s-a vazut o schimbare de pozitie, tonul s-a inmuiat. El a declarat azi ca poate intelege dezamagirea unora vizavi de schimbare de directie a SPD. „Credeti-ne ca nu i-a fost nimanui usor. Nici mie“, a declarat el in cadrul luarii sale de cuvant de aproape o ora. Totusi, ar trebui macar valorificat ceea ce se poate realiza, a punctat el, spunand ca„un NU categoric nu poate fi pozitia unui sef de partid social-democrat“.SPD-ul vrea renegocieri cu Uniunea pe tema contractelor de munca pe termen determinat, masuri de reducere a serviciilor medicale „pe doua nivele“, lipsa unei limite superioare de acceptare a refugiatilor (in special reglementarea legala privind reintregirea familiilor), cea mai controversata tema din cadrul negocierilor. „Ar fi o neglijenta din partea SPD sa nu reia negocierile“ si sa spere ca astfel, in patru ani, partidul se va fi revigorat.Intre opozantii negocierilor pentru GroKo 2 a incercat sa se profileze seful organizatiei de tineret a SPD, Kevin Kühnert, care a fost intampinat cu aplauze, dar n-a oferit mult mai mult decat parole relativ goale de continut. El a spus „azi, inca o data, sa fii pitic, pentru ca in viitor sa devii din nou urias“. Probabil ca s-a referit si la costumatia cu care au venit unii opozanti ai GroKo, cu fesuri rosii de pitic pe cap.Votul de la congresul SPD de la Bonn semnaleaza faptul ca negocierile cu Uniunea CDU/CSU ar putea incepe chiar saptamana viitoare. Astfel s-a evitat esecul celei de-a doua incercari de formare a unei coalitii de guvernare, situatie in care cancelarul Angela Merkel trebuia sa formeze un guvern minoritar, sau declansarea de alegeri anticipate, optiune in general nedorita de populatie, insa mai ales de mediul de afaceri, care a aratat explicit ca prefera solutia de stabilitate.