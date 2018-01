50 de mii de nationalisti greci au protestat la Salonic impotriva unui compromis privind numele Macedoniei

Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum este partidul neonazist Zori Aurii, preoti si delegatii din diaspora au lansat apeluri de participare la acest protest.Incercarile Macedoniei de a adera la NATO si in Uniunea Europeana au fost blocate pana acum de Grecia, care sustine ca numele "Macedonia" poate duce la revendicarea de catre tara vecina a regiunii din nord a Greciei care poarta acelasi nume, zona in care se afla Salonic.Atena ar vrea ca tara vecina sa se numeasca "Fosta Republica Iugoslava Macedonia". Pana acum nu s-a ajuns la o intelegere, iar negocierile sunt in curs.