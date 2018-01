Atac militar terestru al Turciei in regiunea siriana Afrin controlata de kurzi, unde se afla 800.000 de civili si sunt stationati soldati rusi

Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc în cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a trecut granita Kilis la ora 11.05. Potrivit agentiei de stiri de stat Anadolu, soldatii au lansat atacul cu sprijinul Armatei Siriene Libere. Operatiunea Olive Branch vizeaza unitatile de protectie a populatiei din Siria, YPG, asociate Statelor Unite.

Avioanele de lupta turce au bombardat obiective ale YPG, iar Yildirim a anuntat desfasurarea forțelor terestre pentru ziua de duminica, 21 ianuarie. Dimineata, agentia Anadolu a raportat ca luptatorii FSA au avansat in zona controlata de YPG a Afrin.

Kurzii au negat stirea, iar purtatorul lor de cuvant, Suleiman Dschafar, a declarat agentiei de presa germane dpa: „Va pot asigura ca nimeni nu a patruns nici macar un centimetru in regiunea Afrin”, adaugand ca aceasta nu ar fi decat propaganda din partea turca.

Observatorul sirian pentru drepturile omului nu a confirmat initial intrarea FSA. Insa ulterior a raportat o lupta acerba intre „trupele turcești” si unitatile Fortelor Democrate Siriene (SDF), o aliantă condusă de YPG. Luptatorii au incercat sa avanseze spre Afrin, dar, la inceput, kurzii le-au oprit inaintarea.

Ambele tabere au atacat cu foc de artilerie. Nu exista pana acum informatii despre eventuala victime. Potrivit unor relatari din partea unor ONG-uri locale, si raidurile aeriene turcesti incepute saptamana trecuta au fost continuate duminica. Cu o zi inainte, un bombardament a ucis sase civili, inclusiv un copil.

Erdogan vede YPG-ul ca fiind o derivatie siriana a PKK-ului, Partidul Muncitorilor Kurzi care lupta in Turcia si a fost interzis. Ankara se simte amenintata de prezenta sa puternica la granita cu Turcia.

In 17 ianuarie, Hotnews relata despre „trupele si tancurile turcesti din apropierea granitei siriene“, care „fac ultimele pregatiri pentru a-i ataca pe partenerii kurzi ai armatei americane aflati in nordul Siriei, in timp ce tensiunile dintre Ankara si Washington ating niveluri fara precedent“.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ameninta sa „distruga toate cuiburile teroriste", cu referire la fortele kurde folosite de SUA drept intermediari in lupta impotriva ISIS si pe care Turcia le considera o amenintare subversiva.

Ministrul de Externe turc, Mevlut Cavusoglu, a mers mai departe cu criticile la adresa administratiei Trump, spunand ca Washingtonul ar trebui sa clarifice "daca alege sa fie cu aliatii sai sau cu grupurile teroriste".





Tensiunile create pe tema kurzilor au crescut brusc la finele saptamanii, cand Washingtonul a anuntat ca va asambla o forta de frontiera din Fortele de aparare siriene dominate de kurzi, care au condus lupta impotriva ISIS in nord-estul Siriei. Ankara este un sustinator al opozitiei anti-Assad de la sfarsitul anului 2011, inarmand grupuri rebele si permitand organizarea opozitiei politice.

Actiunile Turciei sunt deosebit de riscante si datorita faptului ca in regiunea din jurul Afrin sunt stationati soldati rusi. Dupa inceputul ofensivei, Moscova a subliniat ca supravegheaza cu ingrijorare interventiile militare. Rusia actioneaza ca protector al guvernului sirian in timpul negocierilor de pace planificate la Soci si in Turcia.

Pe langa cei aproape 10.000 de luptatori ai YPG estimati a se gasi in zona, in prezent exista cel putin 800.000 de civili care traiesc in Afrin, dintre care unii refugiati din alte regiuni ale Siriei.