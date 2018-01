Protest mut, duminica, in Polonia, Germania, Cehia si Romania: Justitia furata! 

Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul, organizat de Coruptia ucide, are menirea sa atraga atentia asupra pericolelor "neo-dictaturilor care planeaza asupra tarilor din estul Europei prin politizarea justitiei si alte proiecte de legi nedemocratice", arata pe pagina de Facebook a evenimentului"Justitia furata - Protest International in 4 tari".









Potrivit paginii evenimentului, intre 14.00 si 14.20, manifestantii se vor strange in grupuri intr-un loc central si vor afisa o foaie de hartie sau o pancarta cu sloganul "Justitia furata" si numele orasului/localitatii din care sunt. De asemenea, acestia isi vor acoperi ochii si gura.





Ce spune organizatorul evenimentului:





JUSTITIA FURATA ¬ PROTEST INTERNATIONAL IN POLONIA, ROMANIA, GERMANIA, CEHIA





Protestul, inspirat de protestul romanesc din decembrie 2017, se va desfasura concomitent in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj, si are menirea sa atraga atentia asupra pericolului neo-dictaturilor care planeaza asupra tarilor din estul Europei prin politizarea justitiei si alte proiecte de legi nedemocratice.





Uniti, dincolo de granite, limba si cultura, suntem cu totii umar langa umar in lupta pentru o justitie libera, o democratie puternica si valorile europene pe care Uniunea Europeana ni le-a oferit si ne le ofera mai departe, pentru siguranta si drepturile cetateanului, pentru unitate in diversitate, siguranta si demnitate umana.





Linkul spre evenimentul principal din Polonia se afla aici: https://www.facebook.com/events/354700208273832/

Ne-ati luat cuvintele. Le-ati schimbat sensurile, le-ati distrus valoarea. Fraternitatea nu mai este fraternitate, a devenit o linie de separare intre voi si cei pe care vreti sa ii tineti la distanta. Generozitatea pentru voi este o slabiciune, desi noi am fost invatati ca este o calitate a celor puternici. Ne-ati luat credinta in intelepciune, in decenta umana, in faptul ca pe aceasta lume exista si alte lucruri decat profitul. Refuzand sa ne ascultati, ne-ati asurzit vocile cu sirenele masinilor de politie. Instigati oamenii impotriva semenilor lor, fratii impotriva fratilor, copiii impotriva parintilor. Dar nu ne vom preda ca niste animale infricosate, nu va vom lasa sa ne acoperiti protestele cu cordoane de politie si copite de cai. Vom sta umar langa umar, fara a rosti vreun cuvant, fara vreun gest. Va vom infrunta ca niste manechine, asa cum doriti sa fim, in tacerea pe care o asteptati de la noi, vom deveni fantome care va urmaresc constiintele voastre rudimentare. Va vom infrunta si nu vom ceda niciodata, tipatul nostru tacut va rasuna mai tare decat bombele.





Exprimati-va opozitia fata de politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiile Uniunii Europene.





***** INSTRUCTIUNI *******

DUMINICA 21.01.2018, intre 14.00-14.20

Dupa modelul protestelor din decembrie 2017 din Romania, adunati-va intr-un grup, intr-un loc central. Pregatiti o foaie de hartie sau o pancarta cu sloganul JUSTITIA FURATA si numele orasului/localitatii voastre. Oferiti tuturor celor din grup doua banderole negre pentru a-si acoperi ochii si gura (vezi fotografia evenimentului). Aliniati-va si stati in tacere 20 de minute.

Nu uitati sa faceti un live-stream pe internet de la locul protestului si sa faceti fotografii.

Recomandarea noastra este ca, dupa 20 de minute, grupul sa se disipeze in tacere. CU TOTII IMPREUNA, LA ACEEASI ORA, IN ACEEASI ZI, O INTALNIRE TACUTA IMPOTRIVA DICTATURII ! ALATURATI-VA NOUA, ORIUNDE V-ATI AFLA !