VIDEO Cel putin cinci morti si sase raniti, intr-un atac terorist in Kabul

Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

Fortele afgane au omorat toti atacatorii, potrivit purtatorului de cuvant al ministrului de Interne, Najib Danish, insa pana ca acest lucru sa se intample, spre duminica dimineata, teroristii au omorat deja mai multe persoane.

Focuri de arma au putut fi auzite ore intregi de la inceperea atacului, iar duminica un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afirmat ca cel putin cinci civili au fost ucisi si sase au fost raniti, scrie News.ro, citand BBC.





Potrivit AFP, sase persoane sunt decedate, cinci afgani si un strain.





Atacul a inceput in jurul orei locale 21:00, existand informatii conform carora agresorii au tras asupra personalului de securitate al hotelului si au facut uz de grenade pentru a putea patrunde in cladirea de sase etaje.

Pana cand atacatorii au fost lichidati, acestia au tinut ostatici mai multi oaspeti ai hotelului.

