Accident grav in Turcia: 11 morti si 44 de raniti dupa ce un autocar s-a izbit de copacii de pe marginea soselei

Soferul Muhsin O. a declarat la politie ca in autocar se aflau in momentul impactului 55 de persoane, inclusiv el, inca un sofer si un alt angajat al firmei de transport. El a precizat ca accidentul s-a produs dupa ce a tras de volan incercand sa evite o silueta pe care o vazuse pe sosea, gandindu-se ca este un caine.Cei doi soferi au fost retinuti.Ranitii au fost transportati la trei spitale din zona. Niciunul dintre ei nu este in stare grava, potrivit autoritatilor.