Activitatile guvernului Statelor Unite, blocate dupa esuarea negocierilor din Senat pentru extinderea finantarii bugetare

Intr-o sedinta dramatica care a avut loc noaptea tarziu, senatorii au blocat un proiect care prevedea prelungirea finantarii guvernului pana pe 16 februarie, relateaza Reuters. Proiectul avea nevoie din sustinerea a 60 din cei 100 de senatori, dar doar 50 au votat in favoarea acestuia.Majoritatea democratilor s-au opus proiectului din cauza esecului eforturilor lor de a include masuri de protectie pentru sute de mii de tineri imigranti cunoscuti sub numele de ¬Dreamers¬.Negocierile de urgenta dintre liderul republican al majoritatii din Senat, Mitch McConnell, si liderul senatorilor democrati, Chuck Schumer, cu cateva minute inainte de miezul noptii, nu au avut succes, iar guvernul american a ramas practic fara bani.Oprirea oficiala a activitatilor a intrat in vigoare sambata, zi care marcheaza prima aniversare a lui Donald Trump ca presedinte.Administratia Trump a dat imediat vina pe democrati. "In seara asta au pus politica inaintea securitatii nationale, a familiilor militarilor, a copiilor vulnerabili si a capacitatii noastre de a-i servi pe toti americanii", a aratat Casa Alba, intr-un comunicat.Administratia Trump a anuntat ca nu va discuta despre imigratie pana cand guvernul nu va putea sa isi reia activitatea.