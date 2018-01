UNICEF - 1,3 milioane de copii, stramutati din cauza razboiului din Irak cu organizatia Stat Islamic

In timp ce guvernul din Bagdad a declarat luna trecuta victoria in fata organizatiei Stat Islamic, dupa trei ani, bombardamentele si focurile de arma persista si fac dificila reconstruirea vietilor oamenilor stramutati, potrivit UNICEF."Credem ca drept rezultat al conflictului, lipsa investitiilor din ultimii ani, saracia, exista 4 milioane de copii nevoiasi acum in Irak", a spus Peter Hawkins, reprezentant UNICEF in tara respectiva, citat de Reuters.El a precizat ca 1,3 milioane dintre cei 2,6 milioane de oameni stramutati de luptele devastatoare cu Stat Islamic sunt copii."Violenta nu este reprezentata doar de uciderea si mutilarea copiilor, ci si distrugerea scolilor, spitalelor, caselor si drumurilor". Hawkins a mai spus ca UNICEF ajuta copiii militantilor ISIS aflati in detentie.