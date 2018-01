VIDEO Germania si Olanda, maturate de furtuni cu rafale de vant de 140 de kilometri pe ora. Mai multe persoane au murit

Furtunile de joi din Germania si Olanda au maturat la propriu copaci, acoperisuri, dar si masinile de pe strada, iar sute de zboruri au fost anulate, dupa ce Aeroportul Schiphol a fost inchis temporar. De asemenea, mai multe morti au fost raportate in urma vanturilor care au batut cu 140 de kilometri pe ora, relateaza presa internationala.





Trei persoane au murit in Olanda si alte trei in Germania in urma furtunilor puternice, relateaza Reuters, in timp ce, potrivit BBC , numarul mortilor din nordul Europei s-ar ridica la opt.





Printre persoanele decedate in Germania, doi ar fi pompieri.





Cei multi au murit din cauza copacilor doborati de vant, care a avut la rafala 140 de kilometri pe ora.





Zborurile de pe Aeroportul din Schiphol, Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, au fost supendat, iar doua dintre holurile dedicate plecarii calatorilor au fost inchise dupa ce acoperisurile au fost smulse de vant.

Peste 65.000 de case din Germania au ramas fara curent electric, din cauza ca au cazut stalpii de electricitate.

Pe aroportul din Dusseldorf, un avion Eurowings era sa aterizeze de-a curmezisul pe linie, din cauza vantului care batea cu 110 km/ora.Acoperis luat de vant in Amsterdam