Noua strategie militara a Pentagonului: Prioritate pentru pregatirea de lupta in conflicte majore / China si Rusia incearca sa creeze o lume conforma cu modelele lor autoritate

Armata americana are deci nevoie de modalitati de modernizare deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatil si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze", a afirmat Jim Mattis, care a prezentat acest document la Washington.Presedintele Donald Trump a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie de securitate nationala" iar documentul semnat de Mattis este declinarea sa militara. Trump sublinia atunci ca "puteri rivale, China si Rusia, incearca sa puna sub semnul intrebarii influenta, valorile si bogatia Americii".Noua strategie de aparare, prima in zece ani, "recunoaste ca Rusia si China in mod special au lucrat asiduu de multi ani pentru a-si dezvolta capacitatile militare", a explicat presei subsecretarul Apararii insarcinat cu strategia Elbridge Colby, notand ca in tot acest timp SUA s-au consacrat "luptei impotriva terorismului".Documentul de 50 de pagini - din care doar un sumar de zece pagini a fost facut public de Pentagon - acuza China ca a folosit "tactici economice pradatoare pentru a-si intimida vecinii, militarizand marea Chinei".In ce priveste Rusia, este denuntata "violarea granitelor tarilor vecine", o aluzie la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova in 2014, urmata de razboiul din estul Ucrainei.Aceste acuzatii risca sa provoace noi reactii puternice la Moscova si Beijing, care au denuntat in decembrie caracterul "imperialist" si "mentalitatea de Razboi Rece" a strategiei nationale de aparare a lui Donald Trump.Cu toate acestea, a subliniat Colby, "nu este vorba de o strategie de confruntare, ci de o strategie care recunoaste realitatea unei concurente" militare sporite din partea acestor doua mari puteri.Iranul si Coreea de Nord "destabilizeaza regiunile lor incercand sa obtina arma nucleara si sustinand terorismul", se arata in document. Iar lupta impotriva terorismului, care ramane "importanta", nu mai este prioritatea.Pentru a raspunde la acest mediu mai nesigur, SUA au decis sa fie mai putin previzibile si mai putin rigide."Schimband postura fortelor noastre, vom da prioritate pregatirii de lupta in conflicte majore, ceea ce ne va face strategic previzibili pentru aliatii nostri dar operational imprevizibili pentru toti adversarii nostri", a scris Mattis.In plus, Washingtonul incearca sa obtina de la aliati o impartire mai echitabila a poverii fiscale, arata documentul, care propune si "fortificarea" NATO. "Asteptam de la aliatii nostri europeni sa isi respecte angajamentele bugetare de aparare si sa se modernizeze pentru a intari alianta in fata grijilor comune de securitate", se arata in document.Chestionat asupra acestui subiect, Mattis a subliniat ca a fost "incurajat" de primele raspunsuri ale aliatilor.El a subliniat ca, pentru o mai buna cooperare, Pentagonul trebuie sa invete nu doar "sa asculte", ci si sa "se lase convins" de aliati. "Toate ideile bune nu vin doar din tara care are cele mai multe portavioane", a afirmat el.Noua strategie militara americana nu mentioneaza absolut nimic de schimbarile climatice, pe care predecesorul lui Trump, Barack Obama, le considera o veritabila miza pentru securitatea nationala.