VIDEO Un nou atac intr-o scoala din Rusia: Un adolescent a atacat elevii de clasa a 7-a cu un topor si a dat foc cladirii

Baiatul de circa 15-16 ani "a atacat elevii de clasa a 7-a (12-13 ani, n.r.) cu un topor si apoi a dat foc scolii cu o sticla umpluta cu lichid inflamabil", a anuntat comitetul rus de ancheta, intr-un comunicat.Sapte persoane au fost internate, inclusiv atacatorul, care s-a mutilat inainte de a se arunca pe fereastra. Doua persoane sunt in stare grava.Este al doilea atac sangeros intr-o saptamana care are loc intr-o scoala din Rusia. Luni, doi adolescenti au intrat cu cutitele intr-o scoala din Perm, unde unul era elev iar altul fusese exclus, ranind 13 persoane, in special copii de circa zece ani, dupa care s-au injunghiat intre ei.Acest prim atac a relansat dezbaterea privind securitatea in scoli, un subiect sensibil in Rusia dupa luarea de ostatici din 2004, in Beslan, de catre un comando pro-cecen, terminata intr-o baie de sange, cu 331 de morti, dintre care 186 erau copii.Televiziunea publica a fost foarte discreta, vineri, in relatarea atacului din Ulan-Ude.In septembrie, un adolescent de 15 ani a atacat la Moscova o profesoara, cu toporul, ranind si alti doi elevi.