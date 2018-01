Fostul rapper german devenit jihadist a fost ucis dupa o lovitura aeriana in Siria / Supranumit "Goebbels al SI", se casatorise cu o translatoare FBI trimisa sa il spioneze

Denis Cuspert, celebru in trecut sub numele de scena Deso Dogg, a fost unui dintre combatantii straini ai SI cei mai cunoscuti.Acest cetatean germano-ghanez a aparut in mai multe inregistrari video ale organizatiei jihadiste, iar in una dintre acestea avea in mana un cap taiat.El a fost ucis in urma unui bombardament care a avut loc miercuri in orasul Gharanij, in provincia siriana Deir Ezzor (est), potrivit unui comunicat al Wafa Media Foundation, apropiata de SI, si tradus in engleza de grupul de supraveghere a radicalismului islamist SITE.Organizatia jihadista a postat 8 fotografii macabre pe mesageria criptata Telegram, asigurand ca este vorba de cadavrul insangerat al fostului rapper, asigura SITE.Denis Cuspert a fost desemnat de Washington terorist in 2015, fiind descris drept un recrutor al gruparii ultra-radicale in mediile germanofone.Moartea sa a mai fost anuntata in presa, in trecut, inclusiv de Pentagon , care afirma in octombrie 2015 ca a fost ucis de o lovitura aeriana, inainte de a recunoaste ca a acesta a supravietuit. Acesta a fost declarat mort si in aprilie 2014 de catre surse jihadiste, care au retractat ulterior informatia.Potrivit documentelor justitiei americane, o translatoare a FBI, recrutata pentru a-l spiona, a plecat clandestin in Siria prin Turcia in iunie 2014 pentru a se casatori cu el , inainte de a reveni in SUA, doua luni mai tarziu.Colegilor sai de birou din Detroit, Daniela Greene, care detinea un nivel de acreditare "top secret" in cadrul politiei federale germane, le-a spus ca merge in Germania sa isi viziteze parintii.Imediat dupa ce s-a casatorit cu Denis Cuspert, in 27 iunie, Daniela Greene si-a dat seama de gravitatea actelor sale, potrivit documentelor publicate anul trecut."Chiar am facut o gramada de mizerii de data asta. Am plecat si nu ma pot intoarce inapoi. Sunt intr-un mediu extrem de dificil si nu stiu cat timp voi rezista aici, dar nu conteaza, este putin cam tarziu", a scris agenta, intr-un email datat iulie 2014 si trimis dintr-un teritoriu controlat de SI.Documentele nu explica cum, dar translatoarea a revenit in august 2014 in Statele Unite, unde a fost arestata si ulterior a colaborat cu anchetatorii.Condamnata la o pedeapsa relativ usoara, de un an de inchisoare, Daniela Greene a fost eliberata in 2016.