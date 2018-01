VIDEO Gunoierii din Ankara au facut o biblioteca, intr-o uzina dezafectata, din cartile aruncate la gunoi

Biblioteca gazduieste acum 4.750 de carti culese din cosurile de gunoi ale orasului, intr-o uzina abandonata in urma cu 20 de ani.Initial, era dedicata angajatilor de la salubritate si familiilor lor, pentru a imprumutam carti timp de 15 zile.Acum, ea este insa deschisa si publicului, explica unul dintre gunoieri, Emirali Urtekin, care si-a decorat biroul cu "comori" recuperate, precum reviste sau masini de scris.Cel putin alte 1.500 de carti asteapta sa fie aranjate pe rafturi, adauga el.Pe langa biblioteca, gunoierii au amenajat in fosta uzina o frizerie, o cafenea, spatii de odihna si birouri pentru administratie.Romane siropoase, carti de economie, thrillere, pentru copii - cartile sunt impartite deocamdata pe 17 categorii. Gasim aici saga "Harry Potter", nu departe de "50 shades of Grey", dar si romane de Charles Dickens, J.R.R. Tolkien sau premiul Nobel Orhan Pamuk."Le-am dat o a doua viata (...) si sunt acum disponibile gratuit", explica Urtekin.Biblioteca este deschisa 24h/24 pentru cei 700 de gunoieri care lucreaza pentru primaria din Cankaya iar Eray Yilmaz, 20 de ani, noteaza intrarile si iesirile de carti.Potrivit acestuia, 147 de carti sunt deja imprumutate."Citirea cartilor dezvolta inteligenta oamenilor, incurajeaza idei noi (...) Aici noi relevam aceste idei oamenilor", spune tanarul, angajat cu norma intreaga al bibliotecii. "Este lucrul care ma face cel mai fericit. Ii duc carti si mamei mele."Biblioteca a starnit multa curiozitate, atat in Turcia cat si in strainatate, spre bucuria lui Urtekin, care arata ca in prezent primeste tot mai multe carti, si nu doar gratie cosurilor de gunoi.Unii locuitori din Ankara au inceput acum sa isi arunce cartile in saci separati."Primim multi vizitatori dar si donatii. Oamenii spun 'e un proiect atat de frumos, vreau sa il sustin'", surade el.Acesta are in vedere acum o biblioteca mobila, pentru a merge in scolile din Ankara. O serie de institutii scolare care duc lipsa de carti sau nu au biblioteci l-au contactat deja pe Urtekin."Suntem fericiti. Acest lucru ne-a dat o noua identitate", spune acesta.VIDEO (in limba turca)