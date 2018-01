VIDEO Vladimir Putin a intrat in apele lacului Seliger, la minus 5 grade Celsius, de Boboteaza

Inconjurat de popi si icoane religioase, Vladimir Putin a intrat in apele inghetate ale lacului Seliger, la nord-vest de Moscova, la o temperatura de -5 grade Celsius.Numerosi rusi l-au imitat, intrand in ape inghetate la temperaturi pana la -40 de grade, in Iakutia, in Extremul orient, a precizat intr-un comunicat ministerul rus pentru Situatii de urgenta, fara a indica insa un numar.In 2017, peste doua milioane de rusi au luat parte la aceasta sarbatoare religioasa care are loc in fiecare an in noaptea de 18 spre 19 ianuarie.LA Norilsk, unde termometrul a coborat pana la -50 de grade, autoritatile au preferat sa anuleze ceremoniile.Cu ocazia acestei sarbatori, preotii ortodocsi au binecuvantat raurile, marile si oceanele care inconjoara Rusia.Vladimir Putin este un obisbuit al gesturilor de acest tip, care proiecteaza imaginea unui lider puternic. De cand a ajuns la putere in 2000, Putin a pilotat avioane de vanatoare, a calarit si a pescuit la bustul gol. De asemenea, s-a dat cu parapanta, a impuscat un tigru cu tranchilizant si a eliberat leoparzi in salbaticie.