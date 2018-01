D. Trump, scandalul declaratiilor rasiste. Ambasadoarea americana la ONU isi exprima regretul

Nikki Haley s-a intalnit la solicitarea sa cu ambasadorii africani la Natiunile Unite care au publicat vineri un comunicat intr-un limbaj foarte dur, cerand scuze din partea presedintelui american pentru afirmatii "rasiste" facute in urma cu o saptamana in cursul unei reuniuni la Casa Alba, potrivit reprezentantului Guineii Ecuatoriale, Anatolio Ndong Mba.Diplomata americana nu si-a cerut scuze cu prilejul acestei reuniuni cu usile inchise, dar a exprimat regretele sale, a afirmat el.Nikki Haley le-a explicat ambasadorilor ca ea "nu se afla la Casa Alba, nu este sigura despre ce s-a spus acolo, dar regreta toata aceasta situatie", a continuat Anatolio Ndong Mba.Potrivit acestuia, grupul african i-a "facut o recomandare" lui Nikki Haley pentru a detensiona situatia, pe care ea a promis ca i-o va transmite lui Donald Trump.Diplomati exprimandu-se sub acoperirea anonimatului au afirmat ca au propus ca presedintele Statelor Unite sa trimita un mesaj de prietenie liderilor africani cu ocazia viitorului summit de la Addis Abeba ca un semn de bunavointa."Apreciem faptul ca ea a venit si a vorbit despre cooperarea dintre Statele Unite si Africa", a precizat Anatolio Ndong Mba, adaugand ca intalnirea a fost "foarte amicala".Misiunea americana la ONU a refuzat sa spuna daca Nikki Haley a adus in discutie furia provocata in Africa de afirmatiile lui Donald Trump, insa a publicat on-line fotografii din timpul reuniunii, insotite de mesajul: "Multumiri grupului african pentru intalnirea de astazi (joi)"."Am abordat lunga noastra relatie si istoria noastra comuna in lupta impotriva SIDA, terorismului, precum si angajamentul pentru pace in regiune", a continuat misiunea intr-un alt mesaj, reluat pe Twitter de ambasadoarea americana.