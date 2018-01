Rex Tillerson, in turneu la Londra, Paris, Davos si Varsovia saptamana viitoare

Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie, include Londra, Paris, Davos si Varsovia, a anuntat joi Departamentul de Stat intr-un comunicat.In cursul primelor doua etape, el va discuta la inceputul saptamanii cu omologul sau britanic, Boris Johnson, apoi marti cu responsabili francezi, despre Iran, Siria, Libia, Coreea de Nord si Ucraina.Este prevazuta vreo ceremonie pentru inaugurarea noii ambasade americane in capitala britanica? "In fiecare turneu, incerc sa ajung la ambasada locala" pentru "a discuta cu personalul nostru", le-a spus Rex Tillerson jurnalistilor miercuri seara. "Sper sa trec pe la ambasada", dar "ramanem numai o zi acolo", a adaugat el.Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, nu a confirmat clar joi daca ministrul va vizita noua cladire, dar a mentionat ca, deocamdata, nu este prevazuta nicio ceremonie."Am deschis ambasada la inceputul saptamanii", marti, iar "personalul nostru este inca in tranzitie de la fostul sediu la cel nou", a precizat ea.O noua lovitura serioasa pentru "relatia speciala" dintre Statele Unite si Marea Britanie, Donald Trump si-a anulat saptamana trecuta o vizita la Londra pentru a inaugura ambasada pe care o considera prea scumpa si la periferie. Rex Tillerson a evitat sa critice noul sediu: "este o decizie luata deja, inutil sa revenim asupra ei".Seful diplomatiei americane va fi prezent miercuri la Forumul economic mondial de la Davos, in Elvetia, alaturi de Donald Trump.La 26 ianuarie, el va ajunge la Varsovia pentru intalniri bilaterale cu inalti responsabili polonezi.