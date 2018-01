Operatiunea "China Truck": Politia italiana a destructurat mafia chineza, care controla produsele "Made in China" in Europa

Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza, potrivit Rador care citeaza Rai News In cadrul operatiunii "China Truck" desfasurata de politie, 33 de persoane au fost arestate la ordinul Procuraturii Antimafia din Florenta, in diferite orase italiene si in strainatate. Cei arestati sunt acuzati de complicitate la delincventa de matrice mafiota. Operatiunea a destructurat o organizatie mafiota chineza care actiona in Italia si in diverse tari din Europa.Aproximativ 130 de politisti din Prato, Roma, Florenta, Milano, Padova si Pisa si 18 patrule de la Prevenirea Crimei Organizate din Florenta si din Roma au participat la operatiune si au colaborat, totodata, cu politia franceza si spaniola.Ancheta, initiata in 2011, de catre politia din Prato, a avut ca tinta o organizatie mafiota care isi afirma propria hegemonie in domeniul logisticii impusa prin metode mafiote si alimentata de veniturile provenite din activitati criminale tipice pentru lumea interlopa chineza.