Presa maghiara: Noul cancelar austriac ar alege Berlinul in locul tarilor Grupului de la Visegrad

Cancelarul austriac a vrut astfel sa semnaleze ca tara sa si guvernul sau sunt absolut angajate fata de unitatea Europei. Vizita efectuata la inceputul acestei saptamani la Paris a avut un scop similar. De remarcat este si faptul ca primul drum facut de ministrul sau de externe a fost intr-una din capitalele tarilor V4, dar nu la Budapesta sau Varsovia, ci la Bratislava, al carei Guvern a avut chiar de la inceput un ton mai prietenos fata de Bruxelles.Vizita la Berlin efectuata miercuri de Sebastian Kurz a fost urmarita cu mari asteptari. Angela Merkel este membra a aceleiasi familii de partide ca si Kurz, dar intre cei doi politicieni relatiile au fost mai glaciale, de la criza migratiei. Cu prilejul acestei vizite, Sebastian Kurz a dorit, pe de o parte, sa inceapa un dialog cu autoritatile de la Berlin, deoarece stie ca din punct de vedere economic si politic Austria depinde mai mult de "marele frate", decat de est-europeni.Pe de alta parte, Kurz poate prelua, langa Merkel, foarte elegant si cu dibacie rolul jucat pana acum de Viktor Orban in politica europeana. Pana in prezent, in Europa, Viktor Orban a fost considerat un contrapunct al lui Merkel, insa Orban nu a reusit sa atinga nivelul la care putea sa discute de la egal la egal cu Juncker, Merkel si Macron. La Munchen, premierul Viktor Orban este oaspetele de onoare al guvernului unui land, nu si la Berlin, cu toate ca aici a tinut recent o prelegere in cadrul unui forum economic si ii va face o vizita si lui Kurz.Cancelarul austriac nu se va confrunta cu niciun fel de prejudecati. Influentele diplomatice ale Austriei sunt mai mari decat ale Ungariei. Infatisarea eleganta a lui Kurz este mai cuceritoare, cu toate ca de multe ori sustine acelasi lucru ca si Orban: mai putin imigranti, mai putina UE. In acest sens, Kurz a declarat miercuri ziarului conservator Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ) ca numai din punctul de vedere al apararii granitelor si in domeniul politicii de securitate sustine integrarea macroniana mai profunda in UE, deoarece in opinia sa "trebuie pastrata diversitatea tarilor membre ale Uniunii Europene".Si nu a procedat diferit nici la intalnirea cu Angela Merkel. Pe cancelarul german l-a laudat tomai pentru ca a renuntat la politica se migrationista umanitara, promovata in 2015. Azi chiar si Merkel ar limita numarul imigrantilor. La fel de adevarat este insa ca s-a mai diminuat si greutatea problemei. Dupa 2015, anul trecut si acum doi ani in Germania au sosit cu putin peste 200 de mii de imigranti.In timp ce Guvernul Ungariei sustine ca valul de imigranti a fost oprit datorita gardului ridicat la granita ungaro-sarba, Kurz a contrazis de mai multe ori aceasta afirmatie. Potrivit cancelarului austriac, succesul se datoraza mai mult negocierilor purtate de el cu tarile din regiunea Balcanilor de Vest. Prin urmare, la solicitarea lui Kurz, Macedonia a inchis granita sa spre Grecia, astfel ca inchiderea granitei mai la nord, intre Ungaria si Serbia, nu a avut prea mare insemnatate.Dupa Paris, Kurz a exercitat cu succes un lobby - asa cum se vede - si la Berlin pentru apararea frontierelor externe ale UE, iar datorita acestui succes l-ar putea lasa in urma sa pe premierul ungar, care pana acum nu a reusit sa obtina o sustinere majoritara pentru politica sa de toleranta zero fata de migratie. Kurz nu doar critica, asa cum procedeaza Orban de la Budapesta, ci influenteaza cu succes politica, fie la Berlin, fie in zona Balcanilor de Vest.In afara de asta, Kurz a promis si la Paris si la Berlin ca Viena nu se va alatura Europei de Est (respectiv grupului de la Visegrad), ci datorita situatiei istorice si geografice, va incerca sa intermedieze intre est-europeni furiosi si vest-europeni care de multe ori sunt de neintelesi. Referitor la sistemul de cote obligatorii privind relocarea imigrantilor, Sebastian Kurz a transmis deja, fara echivoc, autoritatilor de la Budapesta si Varsovia ca decizia "trebuie acceptata".Adica, imigrantii, despre care Comisia Europeana a luat deja o decizie in sensul relocarii lor, Ungaria trebuie sa ii primeasca. Sebastian Kurz a mai precizat ca nu va sustine alte cote obligatorii de refugiati, potrivit Magyar Nemzet , citat de Rador.