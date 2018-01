Papa Francisc: Lipsa tolerantei fata de imigranti nu este o atitudine crestina. Nu exista nicio bucurie crestina cand altii sunt facuti sa se simta nedoriti

Papa Francisc a afirmat joi ca nu este crestineste sa respingi imigrantii, indemnand natiunile sa ii primeasca pe aceia ai caror viata a fost dominata de saracie, injustitie si exploatare, scrie Reuters. Papa Francisc, care a lanseaza la intervale regulate apeluri de ospitalitate si toleranta fata de imigranti si refugiati, mai ales in ultimele luni, cand problema refugiatilor adevenit un subiect politic in multe state, a vorbit de aceasta data in Chile."Nu exista nicio bucurie crestina cand usile sunt inchise; nu exista nicio bucurie crestina cand altii sunt facuti sa se simta nedoriti, cand nu mai este loc si pentru ei in mijlocul nostru", a spus acesta in timpul liturghiei, indemnandu-i pe ascultatori sa fie atenti la "toate situatiile de injustitie si la noile forme de exploatare".Incercarile si dificultatile imigrantilor care incearca sa isi tina familia impreuna, i-a facut pe multi sa isi piarda speranta.Chile are de a face cu un numar mai scazut de imigranti decat alte state sud-americane, dar economia stabila si politicile moderate care dateaza de la finalul dictaturii lui Pinochet, din 1990, au facut ca aceasta locatie sa fie atractiva pentru cei care fug din fata dificultatilor economice din alte zone ale Americii Latine.Drept urmare, un val de imigranti, din Haiti si Venezuela, a trezit opozitia fata de imigranti in Chile. Venirea imigrantilor din Haiti a crescut la 144% in 2015, in timp ce cea a celor care veneau din Venezuela lovita de criza, a crescut la 192%, scriu aceleasi surse.