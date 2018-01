Hartuirea sexuala, o realitate si la nivelul ONU Este cumplit, pentru ca aceasta este o organizatie care ar trebui sa protejeze drepturile tuturor...Suntem atat de ipocriti

Investigatiile realizate de The Guardian ne indica existenta unei culturi a impunitatii, in timp ce angajatii Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) invoca infractiuni care includ violul.ONU a permis acte de hartuire sexuala si viol in birourile sale din lume, acuzatorii fiind ignorati, iar faptasii fiind lasati liberi sa actioneze. Zeci de angajati fosti si actuali descriu existenta unei "culturi a tacerii" la nivelul organizatiei, ilustrand un sistem defectuos de reclamatii, care se pozitioneaza impotriva victimelor.Dintre angajatii intervievati, 15 au sustinut ca au avut de a face sau ca au raportat acte de hartuire sexuala sau atac in ultimii cinci ani. Infractiunile variind de la hartuiri verbale la viol.Sapte femei au raportat pe cai formale ceea ce s-a petrecut, o ruta care este rareori aleasa de victime, acestora fiindu-le teama sa nu-si piarda locul de munca, dar si pentru ca exista riscul sa nu se faca nimic in privinta acuzatiei.ONU a recunoscut ca numarul scazut al raportarilor este o grija, mentionand, totodata, ca secretarul general al organizatiei, Antonio Guterres, a "prioritizat adresarea cazurilor de hartuire sexuala, sustinand o politica de zero toleranta". De asemenea, acesta a numit un avocat al drepturilor femeilor, a revizuit politicile existente si a intarit investigatiile.In documentele interne, examinate de The Guardian, nu se regaseste nicio dovada ca martorii principali au fost intervievati, iar transcrierile contin erori.Mai mult, acuzatilor li s-a permis sa isi pastreze functiile de conducere, avand puterea sa influenteze felul in care decurgeau anchetele, pe intreg parcursul investigatiei. Aceleasi surse subliniaza faptul ca incidentele se petrec cel mai adesea in tari unde sistemul juridic este disfunctional.Dimensiunea Organizatiei Natiunilor Unite, care are aproape 44.000 de angajati, face si mai dificila posibilitatea de detectare si preventie a hartuirii."Este cumplit, pentru ca aceasta este o organizatie care ar trebui sa protejeze drepturile tuturor...Suntem atat de ipocriti", a afirmat o femeie care lucreaza cu ONU intr-o misiune de mentinere a pacii in Orientul Mijlociu.