O mama si fiica sa, ucise in Pakistan, in timp ce faceau vaccinuri anti-polio

"Sakina Bibi, 38 de ani, si fiinca sa Rizwana Bibi, 16 ani, au fost ucise de persoane necunoscute pe cand administrau doze anti-polio copiilor" intr-o suburbie a orasului, a declarat un inalt responsabil al politiei, Aitzaz Ahmed Goraya.Asasinatul nu a fost revendicat, dar talibanii ataca in mod regulat persoanele care asigura vaccinurile anti-polio. Peste 100 de persoane au fost ucise in atentate impotriva campaniilor de vaccinare anti-polio incepand cu decembrie 2012.Mai multe grupari islamiste radicale, si in special talibanii, se opun vaccinarii in Pakistan si lanseaza zvonuri ca vaccinul contine ingrediente "haram" (ilicite in islam), transmite boli sau creeaza infertilitate in cadrul unui complot occidental care vizeaza limitarea populatiei musulmane.Aceste persoane, reprezentanti ai serviciilor publice, sunt acuzata ca sunt spioni, in special dupa ce CIA a folosit o falsa campanie de vaccinare pentru a-l identifica pe Osama bin Laden, fostul sef al al-Qaeda, in nordul Pakistanului, ounde a fost ucis in mai 2011.In ciuda acestor atacuri, Pakistanul spera sa fie retrasa de pe lista tarilor unde poliomielita este endemica atingandu-si obiectivul de a nu inregistra niciun nou caz intr-un an.Poliomielita este o boala infectioasa provocata de un virus care invadeaza sistemul nervos si poate general paralizii ireversibile in cateva ore. Afecteaza in special copiii mici.