Brigitte Bardot critica actritele care flirteaza cu producatorii pentru a obtine un rol: Gaseam fermecator cand mi se spunea ca sunt frumoasa sau ca am un fund frumos

Intr-un interviu publicat miercuri pe site-ul Paris Match, fostul sex-simbol, acum in varsta de 83 de ani, spune ca nu a fost "niciodata victima unei hartuiri sexuale"."Si gaseam fermecator cand mi se spunea ca sunt frumoasa sau ca am un fund frumos. Acest gen de complimente este agreabil", a continuat "BB", devenita un star in anii 1950 gratie fizicului sau de de sex-simbol.Intrebata despre valul de denuntari de hartuiri sexuale, ea a raspuns: "In ce priveste actritele, si nu femeile in general, este, in marea majoritate a cazurilor, ipocrizie, ridicol, fara interes. Ocupa locul unor teme importante care ar putea fi discutate", spune Brigitte Bardot, care a renuntat la cariera sa cinematografica in 1973 pentru a se consacra protectiei animalelor."Sunt multe actrite care flirteaza cu producatorii pentru a obtine un rol. Apoi, pentru a se vorbi de ele, povestesc ca au fost hartuite ... In realitate, in loc sa le ajute, le face rau", a sustinut ea.O suta de femei, printre care celebra actrita Catherine Deneuve, au semnat un editorial impotriva curentului, in urma scandalului Weinstein, in care au aparat " libertatea de a inoportuna " a barbatilor.Catherine Deneuve a precizat ulterior ca isi asuma textul, cerand insa scuze "doar" victimelor agresiunilor.