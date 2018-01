Suedia trimite la 5 milioane de adrese brosuri informative despre modalitatile de pregatire pentru razboi cu Rusia

Carnetelul care are titlul "Daca criza sau razboiul incepe" va cuprinde de asemenea indrumari privind reactia la amenintarile cu atacuri cibernetice, terorism si schimbari climatice, relateaza Financial Times.Anexarea Crimeii de catre Rusia si sprijinul militar acordat separatistilor ucraineni, pe langa intensificarea activitatii si exercitiilor militare in apropierea statelor baltice si Scandinaviei au provocat nelinisti profunde in Suedia. Tara neutra a inceput sa renunte la reducerile mari de cheltuieli militare postbelice si incursiunile unor avioane si submarine rusesti au declansat intense dezbateri publice privind eventualitatea aderarii la NATO.In septembrie 2017, tara a organizat cel mai amplu exercitiu militar din ultimii 23 de ani, cu manevre de razboi implicand 19.000 de trupe suedeze si aliate din Finlanda, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Franta, Norvegia si America. Anul trecut, tara a votat pentru reintroducerea recrutarilor."Toata societatea trebuie sa se pregateasca pentru conflict, nu doar armata. Noi nu am mai folosit cuvinte de felul aparare totala sau alerta inalta de 25-30 de ani sau mai mult. Astfel ca cetatenii au cunostinte foarte scazute" (in acest domeniu), a spus Christina Andersson, lider al proiectului la Agentia suedeza civila pentru situatii neprevazute.