BBC: Donald Trump, unul dintre cei mai putin populari presedinti din epoca moderna

Donald Trump este unul dintre cei mai putin populari presedinti din epoca moderna. Rating-ul saptamanal in ceea ce priveste aprobarea cetatenilor americani a scazut la 39% dupa 12 luni de mandat, potrivit Gallup.Presedintii Barack Obama (50%), Bill Clinton (54%) si George W. Bush (83%) au fost mult mai apreciati in primele 12 luni de activitate.Media pe parcursul anului este, de asemenea, 39% - cel mai scazut procent pentru primul mandat al unui presedinte.Construirea unui zid la frontiera cu Mexic a fost o promisiune a lui Trump in campania electorala, insa nu pare aproape de a se intampla. Exista prototipuri construite, insa democratii au refuzat sa aprobe vreun ban pentru acest lucru, iar liderii Mexicului spun ca nu vor plati nimic, niciodata.In timpul campaniei electorale, Trump a promis sa creeze 25 de milioane de locuri de munca, de-a lungul a 10 ani.Acesta spunea ca rata efectiva a somajului era mai mare de 40%.Totusi, traiectoria de baza a economiei sub conducerea lui Trump ramane aceeasi ca pe timpul lui Obama.Presedintele a semnat 107 legi in primul sau an de activitate, potrivit site-ului nonpartizan GovTrack, care urmareste legi in Congresul SUA.