Marea Britanie: A fost numit primul ministru al Singuratatii

Ministrul Sporturilor, Tracey Crouch, va prelua noul rol - pe langa actualul post - si va elabora o strategie pentru rezolvarea problemei, pe care cercetarile au asociat-o cu aparitia dementei, a hipertensiunii arteriale si chiar a decesului."Trebuie sa facem tot ce putem, in memoria lui Jo, pentru a pune capat resemnarii in fata singuratatii", a declarat premierul britanic, Theresa May."Pentru prea multi oameni, singuratatea este realitatea trista a vietii moderne", a mai spus aceasta.Jo Cox a fost ucisa de un extremist de dreapta in anul 2016, la putin timp dupa ce a infiintat o comisie parlamentara pentru singuratate.Majoritatea persoanelor de peste 75 de ani traiesc singure si aproximativ 200 de mii de persoane varstnice din Marea Britanie nu au parte nici macar de o conversatie cu o ruda sau un prieten apropiat intr-o luna, potrivit datelor guvernamentale.Majoritatea medicilor din Marea Britanie intalnesc intre unul si cinci pacienti pe zi care se plang, in principal, de singuratate.Comisia pentru singuratate, infiintata de Jo Cox cu putin timp inainte de a muri, a cerut ca un ministru sa fie numit pentru a actiona in privinta acestei probleme."Jo ar fi incantata", a postat pe Twitter sotul lui Cox.