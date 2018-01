Ungaria: Guvernul anunta un pachet de legi "Stop Soros"

Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile "Stop Soros".Saptamana trecuta, Kovacs a anuntat ca ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala". "Consultarea Nationala" a fost cel mai de succes sondaj la nivel national efectuat pana acum de guvernul lui Viktor Orban, a adaugat el.Miliardarul american George Soros, care finanteaza ONG-uri pentru apararea drepturilor omului in intreaga lume, a devenit unul dintre principalii inamici ai lui Viktor Orban, care a atacat, de asemenea, organizatiile neguvernamentale, acuzandu-le ca intervin in politica interna a Ungariei in profitul omului de afaceri.