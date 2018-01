Siberia: Termometrul din cea mai friguroasa localitate din lume s-a stricat. Temperaturile au ajuns la un pas de minimul record

Potrivit Siberian Times, unii localnici au consemnat pe termometrele lor temperaturi si de -67 de grade, la mica distanta de recordul de -67,7C inregistrat in localitate in februarie 1933. Aceasta masuratoare este cea mai scazuta ibregistrata vreodata in afara Antarcticii si a consolidat renumele satului din Iacutia de cea mai friguroasa zona locuita permanent de pe Pamant.Oymyakon are 50 de locuitori si numele inseamna “apa care nu ingheata” datorita unui izvor termal din apropiere.In localitate este un singur magazin si scoala se inchide doar daca temperaturile scad sub -52 de grade.