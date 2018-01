Mexic: 32 de cadavre, descoperite in gropi comune

"Prima groapa a fost localizata sambata. Continea noua cadavre", intr-o zona rurala din apropierea unei plantatii de banane, a declarat marti o sursa judiciara, care a preferat sa isi pastreze anonimatul.Alte doua gropi comune au fost descoperite in apropiere, continand ramasite umane "intr-o stare avansata de descompunere", potrivit sursei citate.Ulterior, o alta sursa judiciara a declarat ca numarul cadavrelor descoperite se ridica acum la 32 iar cautarile continua.Statul Nayarit se invecineaza cu statelele Sinaloa si Jalisco, unde doua puternice carteluri ale drogurilor se lupta pentru controlul narcotraficului.Potrivit cifrelor oficiale, 117 persoane au fost date disparute anul trecut in acest stat.Mexicul se confrunta cu un val de violente din 2006, soldat cu peste 200.000 de morti si mii de disparuti.La sfarsitul lui noiembrie, 23.101 crime erau inregistrate in aceasta tara pentru anul in curs.Expertii consideran ca aceste violente sunt in special consecinta razboiului impotriva narcotraficantilor, lansat in 2006 de guvern cu ajutorul armatei, care a condus la fragmentarea cartelurilor in celule mai mici si mai violente.