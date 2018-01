UE declara razboi plasticelor. Bruxellesul vrea ca pana in 2030 toate ambalajele sa fie reutilizabile sau reciclabile

Bruxellesul a lansat marti o strategie privind utilizarea plasticului ce include posibila taxare a comportamentelor daunatoare si modernizarea activitatilor de productie si colectare prin investirea de 350 milioane de euro in cercetare.Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans a spus ca prioritatea Bruxellesului este de a combate “plasticul de unica folosinta ce este produs in 5 secunde, utilizat cinci minute si care are nevoie de 500 de ani pentru a se descompune”.In vizorul UE se afla, potrivit lui Timmermans, articole precum paiele pentru baut, sticlele “in culori aprinse” ce nu se degradeaza, paharele de cafea, capacele, betisoarele de amestecat, tacamurile si cutiile in care se livreaza mancarea.“Daca nu facem nimic, peste 50 de ani vom avea mai mult plastic decat pesti in oceane, am vazut toti imaginile fie in (documentarul BBC) Blue Planet, fie in imaginile cu plajele din tarile asiatice dupa furtuni.