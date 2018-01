Cum arata testul care a stabilit ca Donald Trump nu sufera de tulburari cognitive

Trump a obtinut scorul maxim, 30/30, la testul "Montreal cognitive assessment" (Moca). "Nu exista absolut niciun semn de vreo problema cognitiva", a concluzionat doctorul de la Casa Ala, Ronny Jackson, care a precizat ca presedintele a fost cel care a solicitat acest test, pentru a elimina speculatiile.Testul, conceput de doctorul Ziad Nasreddine si publicat in 2005, este unul dintre cele mai utilizate in lume pentru a depista daca o persoana sufera de disfunctii cognitive, in special cand apar semne de tulburari usoare. Orice ingrijorare este eliminata la un scor cuprins intre 26 si 30.Examinarea consta intr-un chestionar de o pagina destinat sa masoare intre altele memoria, functiile executiva, capacitatea de abstractie, concentrarea, limbajul, calculul, orientarea in timp si spatiu. Durata acestui test este de circa 10 minute.Persoanele examinate trebuie sa copieze un cub, sa deseneze un ceas care sa indice o ora specifica, sa recunoasca trei animale, potrivit unui model standard pus la dispozitie pe site-ul oficial al Moca De asemenea, trebuie sa repete o lista de cuvinte si cifre, pe care trebuie sa si le aminteasca un pic mai tarziu etc.Speculatiile legate de capacitatile mentale ale presedintelui american au fost relansate de cartea polemica a ziaristului Michael Wolff care creioneaza un portret ingrijorator al fostului magnat al imobiliarelor, sustinand ca anturajul acestuia se indoieste de capacitatea sa de a guverna.Exemplu de test Moca: