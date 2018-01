Un fost angajat al CIA, arestat pentru detinere de documente secrete, inclusiv identitatile reale ale unor agenti secreti

Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy din New York, pentru fapte din 2012, a precizat marti ministerul american al Justitiei, intr-un comunicat.Lee, care este un fost militar naturalizat american, s-a alaturat CIA in 1994, fiind insarcinat cu recrutarea si gestionarea agentilor pentru serviciile secrete americane. El a lucrat in mai multe tari, pe care comunicatul nu le nominalizeaza, pana ce a parasit CIA in 2007 pentru a se instala in Hong Kong.In 2012, Lee si familia sa au parasit Hong Kong-ul pentru a se muta in Virginia, o suburbie din Washington. In drumul spre SUA, in timpul unei escale in Honolulu, FBI a perchezitionat camera de hotel a fostului agent si a descoperit doua carnete pline cu informatii strict secrete, care ar fi trebuit predate la plecarea sa din agentia de informatii.Potrivit ministerului Justitiei, cele doua carnete gasite contineau note scrise de mana referitoare la informatii clasificate ca secrete de aparare, inclusiv identitatile reale si numerele de telefon ale unor angajati secreti ai CIA, notite luate in timpul unor intalniri cu agenti, locuri de intalnire si adrese ale unor case sigure pentru agentii CIA.