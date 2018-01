Casa Alba: Donald Trump se afla intr-o stare de sanatate "exceptionala"

Potrivit spuselor doctorului Casei Albe, tensiunea arteriala a presedintelui american este excelenta, insa ar fi bine ca nivelul colesterolului sa mai scada.Medicul a mai mentionat ca Donald Trump nu are o rutina de exercitii fizice, insa ca liderul are multa energie si "gene incredibil de bune".De asemenea, in urma testarii medicale s-a mai constat ca presedintele SUA doarme 4-5 ore pe noapte.