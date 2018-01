Calitatea aerului in Londra in luna ianuarie este in limite legale pentru prima data in ultimul deceniu

Capitala a depasit, pana la data de 6 ianuarie, limitele pentru dioxidul de azot (NO2) in fiecare an al ultimului deceniu, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan.De la inceputul anului si pana in prezent, NO2 nu a depasit limitele - desi este probabil ca acest lucru sa se intample in cursul acestei luni, a mai spus Khan.Departamentul pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale a declarat ca, in ciuda progreselor recente, au mai ramas inca multe de facut."Desi am parcurs un drum lung incepand cu anul 2010, recunoastem ca mai sunt inca multe de facut si de aceea am creat un plan in valoare de 3,5 miliarde de lire sterline pentru a imbunatati calitatea aerului si a reduce emisiile nocive", a spus un purtator de cuvant al Defra.Un studiu recent privind emisiile de NO2 a constatat ca Marylebone Road si Hyde Park Corner au fost cele mai poluate zone din Marea Britanie.Pentru ca Londra sa depaseasca limitele legale de NO2, trebuie sa se inregistreze 18 ore de cel putin 200 micrograme pe metru cub in orice loc in parte.Primarul Londrei este de parere ca raspunzatoare pentru aerul mai curat inregistrat acum sunt autobuzele cu emisii scazute si taxa T pentru autoturismele care polueaza mai mult.