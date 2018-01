Niciodata dupa caderea URSS rusii nu au consumat atat de putin alcool / Cauze: masurile guvernamentale si tendinta spre un stil de viata mai sanatos

Niciodata dupa caderea URSS rusii nu au consumat atat de putin alcool: este rezultatul unui program de peste zece ani de lupta impotriva alcoolului si a fumatului dar si al unei tendinte spre un stil de viata mai sanatos, scrie AFP.





Daca vodca ramane in continuare bautura nationala, rusii, cu un consum mediu de 12,2 litri de alcool pur pe an / pe persoana, se situeaza in urma francezilor (13,3 litri), a portughezilor (12,6 litri) sau a germanilor (13,4 litri), potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).





E vorba de o scadere de aproape 20% din 2012.





Cand vine vorba de consumul de alcool, dar si de tigari, "scaderea anuala este intr-adevar abrupta, in special daca priviti de unde am plecat", a comentat Melita Vujnovic, reprezentanta OMS in Rusia.





Melita Vujnovic explica aceasta tendinta prin politicile din ce in ce mai restrictive din ultimii zece ani: bauturile alcoolice nu se mai vand dupa ora 23,00, a fost introdus un pret minim, s-a interzis publicitatea etc.





"Ce a mers in alta parte merge si aici. Auziti aceleasi argumente in numeroase tari, precum faptul ca a bea face parte din identitatea noastra nationala, dar e un mit", asigura aceasta.





Autoritatile incearca sa lase in urma criza dramatica din anii ce au urmat caderii URSS, in 1991, marcati de scaderea sperantei de viata si de declinul populatiei.





In 1990, consumul de alcool pe locuitor era sub 12 litri, dupa ani de masuri foarte restrictive impuse de Mihail Gorbaciov. Consumul a crescut insa in perioada post-sovietica pana in 2007, cand tendinta s-a inversat, potrivit OMS.





Si consumul de tigari e in scadere, cu o reducere de 20% a numarului de fumatori intre 2009 si 2016. Acum, doar 30% dintre rusi fumeaza, potrivit datelor publicate de OMS in Global Adult Tobacco Survey.





Pretul unui pachet de tigari, aproape 2 euro, ramane in continuare mult sub media europeana.





Elena Dmitrieva, directoarea ONG-ului Fundatia pentru dezvoltare si sanatate, apreciaza ca masurile guvernamentale au jucat un rol esential, insa se constata si o tendinta mai generala spre un mod de viata mai sanatos, in special in marile orase.