SUA: Steve Bannon, fostul consilier al lui Trump, va fi audiat in legatura cu implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale

Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.





New York Times, care citeaza o persoana apropiata subiectului, scrie ca e pentru prima oara cand procurorul special Robert Mueller a facut o astfel de miscare impotriva unei persoane atat de apropiate lui Trump.





Un purtator de cuvant al procurorului special a refuzat sa comenteze stirea.





Bannon a fost audiat marti si de Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor, ca urmare a propriei investigatii privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile din 2016.