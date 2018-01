Inventatorul Peter Madsen, acuzat oficial de uciderea jurnalistei Kim Wall. Acesta ar fi strangulat-o sau i-ar fi taiat gatul

Procurorii danezi spun ca inventatorul Peter Madsen i-ar fi taiat jurnalistei suedeze gatul sau ar fi strangulat-o pe submarin, relateaza The Guardian. Danezul ar urma sa primeasca inchisoare pe viata daca este condamnat, potrivit politiei.





Procurorul Jakob Buch-Jepsen a spus ca inventatorul fie i-a taiat gatul jurnalistei Kim Wall, fie a strangula-o, dupa ce aceasta a urcat pe submarinul sau, in luna augut a anului trecut.





Madsen este acuzat de crima si manipulare indecenta a unui cadavru, cat si de agresiune sexuala “de natura extrem de periculoasa”. Procuorul ar fi descris cazul ca unul “foarte neobisnuit si extrem de scarbos”.





Peter Madsen si Kim Wall s-au urcat in submarinul UC3 Nautilus, conceput si construit de danez. Ziarista in varsta de 30 de ani dorea sa faca un portret al acestui inginer autodidact obsedat de cucerirea marilor si a spatiului.





Madsen a fost salvat in 11 august, dupa naufragiul navei sale, pe care a recunoscut ca a scufundat-o. Dupa cautari intense, a fost gasit trupul dezmembrat al lui Kim Wall in 21 august, in golful Køge.