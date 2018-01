Japonia: Televiziunea publica a postat din greseala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene

Pe site-ul NHK a aparut, la ora locala 18,55 (09,55 GMT) o informatie care anunta: "Coreea de Nord pare ca a lansat o racheta. Refugiati-va in interiorul cladirilor sau in metrou".Cinci minute mai tarziu, televiziunea a anuntat ca e vorba despre o eroare si si-a cerut scuze.Acest incident survine la cateva zile dupa ce o alerta de racheta nord-coreeana a fost lansata in Hawaï, de aceasta data trimisa oficial pe toate telefoanele mobile ale locuitorilor, si care s-a dovedit falsa. Incidentul a fost atribuit unei erori umane, dar a fost nevoie de 40 de minute pentru a corecta alerta.La inceputul lui ianuarie, tot in Japonia, milioane de locuitori din Tokyo au primit o alerta pe telefoanele mobile care avertiza despre un puternic seism - o informatia falsa provocata de doua mici cutremure care au avut loc simultan.