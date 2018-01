O noua casa a ororilor, gasita in California: 13 frati, cu varste de la 2 la 29 de ani, legati de parintii lor cu lanturi de pat, in intuneric si infometati

Cei doi pariniti au fost inchisi pentru tortura si punerea in pericol a vietii copiilor, fiind fixata o cautiune de cate 9 milioane de dolari pentru o eventuala eliberare conditionata, a anuntat luni politia din comitatul Riverside, unde se afla aceasta locuinta, in localitatea Perris, la doua ore sud-est de Los Angeles.David Turpin si sotia sa Louise, in varsta de 57 si, respectiv, 49 de ani, nu au explicat pentru moment de ce mai multi dintre copiii lor erau legati cu lanturi de paturi, tinuti in intuneric si intr-un miros pestilential.Una dintre surori, in varsta de 17 ani, a pus capat cosmarului. Aceasta a reusit sa scape si a sunat duminica dimineata la numarul de urgenta 911 de pe un telefon mobil pe care l-a gasit in casa.Adolescenta, care era "un pic slabita" si parea sa nu aiba decat 10 ani, potrivit comunicatului de presa al politiei, "a spus ca cei 12 frati ai sai sunt tinuti in interiorul case de parintii lor, precizand ca unii sunt legati cu lanturi si lacate".La sosirea in casa, politia a crezut imediat ca cele 12 persoane descoperite, "malnutrite si foarte murdare", erau toate minore dar a realizat ulterior ca sapte erau adulte, cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani. Cel mai tanar avea doi ani.David Turpin ar fi directorul unei scoli private din Perris, potrivit unui site al departamentului Educatiei. Adresa corespunde cu resedinta cuplului.Potrivit Los Angeles Times, care citeaza registrele publice, cei doi locuiau la aceasta adresa din 2010, dupa ce anterior traisera in Texas. Cei doi ar fi cerut falimentul de doua ori, in conditiile in care legea americana permite falimentul pentru persoanele fizice.Pe o pagina Facebook cu numele David-Louise Turpin poate fi vazut cuplul, in timpul a ceea ce pare o ceremonie de casatorie.Louise Turpin si sotul sau sunt inconjurati de 13 persoane, care par a fi copii sau tineri adulti, fetele cu parul lunga, purtand toate acelasi model de rochie si pantofi albi, cu exceptia bebelusului, care are o rochita roz.Baietii sunt toti tunsi ca tatal lor, David Turpin.O alta fotografie, publicata in aprilie 2016, ii arata pe cei 13 copii purtand acelasi model de tricou, pe care sunt scrise diferite numere, care par a fi varstele lor: "thing 3" ("lucrul 3"), "thing 5" sau "thing 12", parand o referinta la copiii rai din cartea "The Cat in the Hat", foarte populara in Statele Unite."Am vazut doi sau trei adolescenti anul trecut, cand tundeau peluza si instalau decoratiile de Craciun. Nu am crezut niciodata ca se poate intampla asa ceva", a declarat, stupefiat, Julio Reyes, un vecin in varsta de 38 de ani.Aceasta poveste, preluata de presa din toata lumea, aminteste de alte cazuri celebre de sechestrari: Ariel Castro, un sofer de autobuz, a tinut prizoniere si a violat timp de circa zece ani trei tinere americance in locuinta sa din Cleveland. Acesta a fost arestat in mai 2013, dupa ce a fost denuntat de una dintre femei, care a reusit sa scape.In 2009, Jaycee Dugard, 29 de ani, a fost gasita in curtea unei case din regiunea San Francisco, dupa ce fusese sechestrata de un cuplu timp de 18 ani si nascuse doi copii, tatal fiind barbatul care o rapise.In Austria, Natascha Kampusch a fost gasita in 2006, la varsta de 18 ani, ratacind in imprejurimile Vienei, dupa ce scapase din casa unde fusese tinuta prizoniera timp de 8 ani, iar Elisabeth Fritzl a fost inchisa si violata timp de 24 de ani de tatal sau.