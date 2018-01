Germania: Grav accident de circulatie, 48 de oameni, dintre care 43 de copii, au fost raniti

In total, zece persoane au fost grav ranite, a precizat politia din Mannheim, fara a preciza numarul de copii raniti.Accidentul a avut loc in jurul orei 07,00 (06,00 GMT) la Eberbach, la est de Mannheim.Dintr-un motiv necunoscut inca, autocarul, in care se aflau in majoritate copii, dar si cativa adulti, a lovit mai multe masini, inaite de a sfarsi cursa in zidul unei case.Soferul a fost usor ranit.Ranitii sunt transportati la cele mai apropiate spitale, a adaugat politia.Trei elicoptere de salvare si zece salvari sunt mobilizate.