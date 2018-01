Doua avioane belgiene tip F-16 au interceptat bombardiere rusesti in Marea Nordului

Doua avioane de vanatoare belgiene tip F-16 de la baza Florennes au interceptat luni dimineata doua bombardiere strategice ale fortelor aeriene ruse tip Tupolev Tu-60 ("Blackjack" in terminologia NATO) deasupra Marii Nordului - au transmis surse militare, potrivit Rador care citeaza Le Libre.Belgia a reluat joia trecuta misiunea de aparare a spatiului aerian deasupra Benelux, pe care o asigura in alternanta cu Olanda. In Belgia, bazele de la Florennes si Kleine-Brogel (Limbourg) asigura aceasta misiune pe rand pana in luna august, prima perioada revenind bazei francofona.Doua F16 sunt pregatite pentru decolare in cateva minute in caz de alerta, o procedura numita "Quick Reaction Alert" (QRA). Aceasta este activata, de exemplu, in cazul aparitiei unor avioane neidentificate sau a unor aparate cu care s-a pierdut contactul radio.Interceptarea bombardierelor rusesti cu raza lunga de actiune de catre aviatia statelor NATO s-au intensificat in ultimii ani, o situatie nemaintalnita dupa sfarsitul Razboiului Rece.