Grecia adopta un nou set de reforme, inclusiv restrictionarea dreptului la greva, in ciuda protestelor care au creat ambuteiaje enorme in Atena

Proiectul a fost adoptat la inceputul serii cu 154 voturi pentru si 141 impotriva, in conditiile in care peste 6.000 de persoane au manifestat in capitala in diferite locuri impotriva reformelor.Mai multi protestatari au aruncat cu pietre in politia care proteja Parlamentul. Politia a recurs la gaze lacrimogene.Cea mai criticata masura este restrangerea dreptului la greva. Reformele mai vizeaza, printre altele, vanzarea la licitatii online a bunurilor, in special imobiliare, care apartin persoanelor ce au datorii la stat.Premierul Alexis Tsipras, ales in 2015 pe baza unui program al stangii radicale Syriza, a respins toate criticile, in fata deputatilor."E o minciuna nerusinata ca guvernul aplica cerintele creditorilor si patronilor pentru a dereglementa piata muncii", a spus el."Grevele nu sunt nici abolite nici amenintate de guvern", a sustinut acesta.Programul de ajutor financiar lansat in 2015 sub egida UE, dar fara FMI, expira in august.Atena spera sa se poata finanta din nou pe piete, integral."Votul de azi e crucial pentru a accelera iesirea tarii din planul de salvare in sapte luni", a declarat Tsipras.Greva de luni, ceruta de numeroase sindicate, a creat enorme ambuteiaje in Atena, cu inchiderea transporturilor publice.Votul de luni a marcat de asemenea sfarsitul unei practici vechi de mai multe decenii, cei 300 de deputati fiind chemati in ordine alfabetica sa spuna da sau nu la strigarea numelui, o procedura care dura cel putin o ora de fiecare data.Acum se voteaza simultan prin sistem electronic.